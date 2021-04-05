Ev hapsine alınan eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza: "Emirlere uymayacağım"
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Ev hapsine alınan eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza: "Emirlere uymayacağım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ev hapsine alınan eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza: 'Emirlere uymayacağım'

Ürdün'de, eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin, güvenlik nedeniyle ev hapsine alınmasının ardından yayınladığı ses kaydında "emirlere uymayacağını" söyledi.

Ürdün'de, eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin, güvenlik nedeniyle ev hapsine alınmasının ardından yayınladığı ses kaydında "emirlere uymayacağını" söyledi.

Ürdün'de cumartesi gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine, eski bir bakan da dahil olmak üzere 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltıların ardından ülkede yaşanan siyasi karışıklık devam ediyor. Prens Hamza, yeni bir ses kaydı yayınladı. Prens Hamza, yeni paylaştığı bir ses kaydında özgürlüğünü kısıtlayan herhangi bir karara itaat etmeyeceğini açıkladı. Eski Veliaht Prens Hamza, "Tabii ki 'dışarı çıkamazsın', 'tweet atamazsın', 'insanlarla iletişim kuramazsın' dediklerinde itaat etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ürdün'de cumartesi gecesi yaşanan olayda eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine, eski bir bakan da dahil 20 kişi de güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ürdün medyası ülkede bir darbe girişimi olabileceği iddia etmiş ve Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed El-Huneyti, Kral 2. Abdullah'ın üvey kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in güvenlik nedeniyle Prens Hamza'dan faaliyetlerini durdurmasının istendiğini söylemişti. Ev hapis kararının ardından avukatı aracılığıyla BBC'ye bir görüntülü mesajı ulaştıran eski veliaht Prens Hamza, herhangi bir suçu işlemediğini ve herhangi komplonun parçası olmadığını söylerken ülkede bazı liderleri yolsuzlukla suçlamıştı.

(İHA)

Ev hapsine alınan eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza: 'Emirlere uymayacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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