Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı adliyede
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Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı adliyede

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev hapsinde bulunan Kaan Şensoy'un öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2 şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ev hapsindeki şahsı öldüren 2 zanlı adliyede
02.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:25

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ev hapsinde bulunan Kaan Şensoy'un öldürülmesi olayında gözaltına alınan 2 şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün'e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy'un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gelen ve maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen E.D. ve yanındaki bir kişi Şensoy'a 3 el ateş açtı. 3 kurşunun da isabet ettiği Şensoy kanlar içerisinde kalırken, eli silahlı şahıslar, eve geldiği ve kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Şensoy, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Takibe alınan araç Sakarya'nın Sapanca ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan cinayet şüphelisi E.D. ve aracı kullanan H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince Başiskele Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrasında geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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