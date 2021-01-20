Ev hapsinde tutulan Ugandalı muhalif lider, hükümeti BM'ye şikayet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ev hapsinde tutulan Ugandalı muhalif lider, hükümeti BM'ye şikayet etti

20.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:51
Ev hapsinde tutulan Ugandalı muhalif lider, hükümeti BM'ye şikayet etti

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, günlerdir keyfi şekilde ev hapsinde tutulması üzerine Nijeryalı insan hakları avukatı Femi Falana'nın kendisi adına Birleşmiş Milletlere (BM) suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, günlerdir keyfi şekilde ev hapsinde tutulması üzerine Nijeryalı insan hakları avukatı Femi Falana'nın kendisi adına Birleşmiş Milletlere (BM) suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kyagulanyi, Twitter'den yaptığı açıklamada, Falana'nın, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna Uganda hükümetini şikayet ettiğini belirtti.

Şikayet dilekçesinde, Kyagulanyi ve eşinin hiçbir suç isnat edilmeden günlerdir tutuklu halde oldukları, asker ve polis tarafından evlerine yeterli gıda gönderilmesine dahi izin verilmediği aktarıldı.

Öte yandan, eve girmesine müsade edilmeyen Kyagulanyi'nin avukatı Anthony Wameri, Kampala'daki Yüksek Mahkemeye müvekkilinin serbest kalması için başvuruda bulunduğunu ve dosyanın yarın inceleneceğini söyledi.

Kyagulanyi, seçimin yapıldığı 14 Ocak'tan bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Uganda'da muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, seçimde koltuğunu korudu.

Seçim Komisyonuna göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, 6. kez devlet başkanı oldu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, "Bobi Wine" olarak bilinen büyük rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü aldı.

Kyagulanyi, seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtmişti.

Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ İlham Aliyev Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Cinayet Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ev hapsinde tutulan Ugandalı muhalif lider, hükümeti BM'ye şikayet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 19:54:23. #1.15#
title