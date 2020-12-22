Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu
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Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu

22.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:43

- Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu Adana'da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu Adana'da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu.

- Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu

Adana'da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu

ADANA - Adana'da ev hapsi cezası alan bir kişi tabancayla evinde kafasından vuruldu.

Edinilin belgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Doğan U. bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı ev hapis cezası aldı. Bugün saat 15.00 sıralarında ise eve gelen F.Y. isimli bir kişi Doğan U. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y., Doğan U.'yu tabancayla kafasından vurup olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu
Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu
Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu
Ev hapsinde kafasından tabancayla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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