Ev Hapsi Verilen Fetö'nün "Eyalet Ablası" Savcının İtirazı Üzerine Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "eyalet ablası" olduğu ileri sürülen ve 15 binden fazla ByLock kullandığı tespit edilen kadın öğretmen, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verilerek elektronik kelepçe takılmak şartı ile serbest bırakılmıştı. Derya E., soruşturmayı yürüten savcının bir üst mahkemeye itirazı sonucu bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü Samsun yapılanmasında, " İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Erdal E.'nin sorgulaması devam ederken Derya E. ise Perşembe günü Samsun Adliyesine sevk edilmiş, savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece elektronik kelepçe katılmak şartı ile ev hapsi verilip serbest bırakılmış, 15 binden fazla ByLock'a giriş yaptığı iddia edilen Derya E.'nin serbest kalması üzerine soruşturmayı yürüten savcı tutuklanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren üst mahkemeye Derya E. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından dün İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak yeniden gözaltına alınan Derya E., dün akşam geç saatte Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Derya E. gözaltına aldığı zaman sosyal medya hesabından bebek ile annesinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğraftaki bebeğin adı Semih, 1 yaşında ve anne sütü alıyor halen. Annesi Derya ve babası Erdal Erkan Samsun'da bugün gözaltına alındılar. Semih bebek komşuya bırakıldı, anneanne Eskişehir'den yola çıktı ve beni yoldan aradı. Bu vicdansızlığa son verin" diyerek FETÖ'nün eyalet sorumlusu kadına sahip çıkmıştı. - SAMSUN