Ev hapsi sona eren eski Sudan Başbakanı Hamduk, ordu komutanlarıyla görüştü

Sudan'da bu sabah ev hapsi cezası sona eren eski Başbakan Abdullah Hamduk, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, zorunlu ikamet kararının kaldırılmasının ardından başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Hamduk burada Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ve Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ulusal basındaki haberler e göre, asker ile anlaşarak başbakanlık görevini yeniden üstlenmeyi kabul eden Hamduk, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalanacak siyasi anlaşma ile yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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