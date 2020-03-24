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Diyarbakır, Kültür Sanat

Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

Küçük terzi dükkanında ailesinin geçimine katkı sağlarken işini büyüterek kadınlara istihdam sağlayan 2 çocuk annesi Saniye Atmaca, Diyarbakır'da faaliyet gösteren onlarca meslek odası içindeki tek kadın başkan olma unvanını da elinde bulunduruyor.

24.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:58
Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

Küçük terzi dükkanında ailesinin geçimine katkı sağlarken işini büyüterek kadınlara istihdam sağlayan 2 çocuk annesi Saniye Atmaca, Diyarbakır'da faaliyet gösteren onlarca meslek odası içindeki tek kadın başkan olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Saniye Atmaca, genç yaşta iş hayatına atılarak küçük bir terzi dükkanı açtı. Kısa sürede Diyarbakır'ın aranan usta terzisi olmayı başaran Atmaca, "Kadınlara nasıl faydalı olabilirim?" düşüncesiyle yeni projeler geliştirdi. Atmaca, bir yandan hemcinslerine terziliği öğretirken diğer taraftan da işini büyüttüğü yeni tesislerde kadınları istihdam ediyor.

Kadınların çalışma hayatına katılımına büyük katkı sağlayan Atmaca, ürünlerini ihraç ederek kendi markasıyla dünyaya açılmak istiyor.

Diyarbakır Terziler Odası Başkanlığını da yürütüyor

Çalışma azmiyle ve kadınlara sağladığı iş imkanlarıyla Diyarbakır'da tanınan bir iş kadını olan Saniye Atmaca, aynı zamanda Diyarbakır Terziler Odası Başkanlığını da yürütüyor.

Hedefinin aslında Diyarbakır Terziler Odası Başkanlığı olmadığını, şartların uygunluğu ve bazı üyelerin teklifiyle adaylık için başvurduğunu belirten Saniye Atmaca, "Selahaddin Eyyubi hazretlerinin çok güzel bir sözü vardır, 'Biz seferden sorumluyuz, zaferden değil.' diye. Buna binaen mesleğimde çok başarılı olduğum için beni böyle bir mevkide görmek istedi arkadaşlarımız." dedi.

Atmaca, terzilerin sorunlarını çözmek için özveriyle çalıştığını, bu şekilde insanların hayatına dokunmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

"İnsanın yaşayabileceği zorluğu en dibinden yaşamış biriyim"

Kadın olarak iş hayatında zorlu süreçlerden geçtiğini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"İnsanın yaşayabileceği zorluğu en dibinden yaşamış biriyim. Birçok sıkıntılar atlattım. Birçok sorunla karşılaştım ve iflası bile yaşadım. Bu mesleği iyi yapabiliyorum, tecrübeliyim. Bunu bırakıp başka bir meslekte daha başarılı olabileceğimi düşünmedim. Bu yüzden vazgeçmedim. Hep belki sıfırdan başladım. Bir daha, bir daha diyerek daha iyi olacağını düşündüm."

Terzi esnafının en büyük sorununun kalifiye elaman olduğunu kaydeden Atmaca, bunun çözümü için Diyarbakır'da kadın kursiyerler yetiştirdiklerini anlattı.

İhracata yönelmek istiyor

Atmaca, ürünlerini ihraç etmek istediğini belirterek, "Benim zaten tescilli bir markam var. Hedefim bu markayla Diyarbakır'da üretip yurt dışına ihraç etmek. Kız kardeşimle Irak'ın Erbil şehrinde iş yeri açtık. Hedefim bu markamı burada imal edip, artık yurt dışına gönderebilmek." diye konuştu.

Başarı hikayesinde azmetmenin önemine değinen Atmaca, şunları ifade etti:

"Kadınlar, önce hangi işi daha iyi yapabileceklerini hedeflesin, kendilerini tanımaya fırsat versin. İçimizde tembelliğin, acizliğin, miskinliğin tohumları da var. Çalışmanın, azmetmenin, başarıya ulaşmanın tohumları da durur. Biz hangisine su verirsek, o büyür. Yani neyin yeşereceği bizim seçimimiz. Şu anda meyve vermeye ve meyvemin tohumlarını görmeye başladığımı düşünüyorum."

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: AA

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