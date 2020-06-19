Ev hanımlarının el örgüleri "turistik" değere dönüştü Meriç Kaymakamlığı koordinasyonunda, Meriç Halk Eğitim Merkezi tarafından, ev hanımlarının istihdama katılmasını destekleyecek "Meriç Bebeği" projesi başlatıldı.

Meriç Kaymakamlığı koordinasyonunda, Meriç Halk Eğitim Merkezi tarafından, ev hanımlarının istihdama katılmasını destekleyecek "Meriç Bebeği" projesi başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçenin tanıtımını artırmak ve ev hanımlarına ek gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede kadınlar, ilçeye özgü süs bebek örüyor.

Meriç Halk Eğitim Merkezi bünyesinde örülen bebeklerde ilçenin önemli tarım ürünlerinden pirinç ve yer fıstığının da tanıtımı yapılıyor.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, projeyle ilçeye özgü turistik hediyelik eşya oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında hazırlanan bebeklerin satışa sunulduğunu aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bu proje ile ilçemizin değerlerinin, Edirne'mizin yöresel kıyafetlerinin ve ilçemizin ürünlerinin tanınmasını, ayrıca ilçemize özgü turistik hediyelik bir simge oluşturulmasını istiyoruz. Proje ilçemizin tanıtımına ve kadın istihdamına katkı sağlayacaktır. Bu kapsam da usta öğreticilerimize, halk eğitim müdürlüğümüze ve bizlere her zaman destek veren Valimiz Ekrem Canalp'e teşekkür ederiz."

Kaynak: AA