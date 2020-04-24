Ev hanımlarının çeyizlik dikiş makineleri maske mesaisinde
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Aybastı, Ordu, Güncel, Haber

Ev hanımlarının çeyizlik dikiş makineleri maske mesaisinde

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir araya gelen ev hanımları, depolarından çıkardıkları çeyizlik dikiş makineleriyle fedakar sağlık çalışanları için koruyucu maske üretiyor.

24.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:06
Ev hanımlarının çeyizlik dikiş makineleri maske mesaisinde

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir araya gelen ev hanımları, depolarından çıkardıkları çeyizlik dikiş makineleriyle fedakar sağlık çalışanları için koruyucu maske üretiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek amacıyla koruyucu maske üretmeye karar veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyenin desteği ve kaymakamlığın koordinesinde ilçedeki ev hanımlarına çağrıda bulundu.

Yetkililerin çağrılarına kulak veren ev hanımları, çeyizlerinde yer alan emektar dikiş makineleriyle İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün tahsis ettiği yere geldi.

Burada makinelerini kuran ev hanımları, maske seferberliğine katılarak her gün dönüşümlü olarak sağlık çalışanlarına destek için mesai harcıyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının bir an önce önlenmesi amacıyla tüm yurtta süren seferberliğin ilçelerinde de devam ettiğini söyledi.

Yapılan çağrıya ilçedeki ev hanımlarının duyarsız kalmadığını belirten Geçtan, şöyle devam etti:

"Bir çağrımız üzerine ev hanımları kimi yarım asırlık, kimi 70-80 yıllık çeyizlik dikiş makinelerini alarak 'Bu seferberlikte biz de varız.' dediler. Ev hanımları büyük bir özveri göstererek şimdiye kadar binlerce maske üretti. Her gün gelip saatlerce çalışıp bu sürece katkıda bulunuyorlar. Allah hepsinden razı olsun."

Geçtan, ev hanımlarının bir nevi "Nene Hatun"luk yaptığını ifade ederek, "Kurtuluş Savaşı'nda nasıl birlik ve beraberlikle bugünlere geldiysek inşallah bu koronavirüs belasını da hep beraber millet olarak atlatacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ise maske dikimi için ellerinde makine olmadığını kaydederek, "Biz de köylerdeki hanım teyze ve ablalarımızdan rica ettik. Sonuç itibarıyla Anadolu kadınının ellerinden harikalar oluştu. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maske üretimine katkı sunan ev hanımlarından Filiz Elibol, dikiş makinesinin evlenirken çeyizlik olarak alınan bir makine olduğunu belirterek, "Bu makinemizi yapılan bir çağrı üzerine depomuzdan çıkartıp ilk önce bakımını ve ayarlarını yaptık. Ardından imkanlarımız dahilinde maske üretimine başladık." dedi.

Uzun süredir kullanmadıkları makinelerinin bu süreçte işe yaradığını aktaran Elibol, şimdiye kadar binlerce maske üretip ilgili yerlere teslimini yaptıklarını, kendilerine görev düştükçe gönül rahatlığıyla destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Rabia İpek de bu işi gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, böyle bir sürece katkıda bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık da gönüllü maske üretimine katkı sunan ev hanımlarını ziyaret ederek, sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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