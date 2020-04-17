Ev hanımlarından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral pastası
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Erzurum, Kültür Sanat

Ev hanımlarından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral pastası

Erzurum'da hobi amaçlı pasta yapan bir grup ev hanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanları için hazırladıkları pastalarla moral verdi.

17.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:30
Ev hanımlarından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral pastası

Erzurum'da hobi amaçlı pasta yapan bir grup ev hanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanları için hazırladıkları pastalarla moral verdi.

Evlerinde özenle hazırladıkları pastaların üzerini "Kovid-19 değil, sen güçlüsün, bir tatlı mola, bizim için değerlisiniz, evde kal Erzurum" yazan kadınlar, bu pastaları Türk bayrağı, doktor önlüğü, stetoskop, enjektör ve Kovid-19'u temsil eden figürlerle süsledi.

Kadınlar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirdikleri pasta ve kurabiyeleri sağlık çalışanlarına ikram etti.

Sağlık çalışanları da alkışlar eşliğinde kadınların pasta ikramına teşekkür etti.

Ev hanımlarından Elif Kotan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte pastacılığı hobi olarak yapan diğer kişilerle birlik olup sağlık çalışanlarını mutlu etmek ve yüzlerinde tebessüm bırakmak amacıyla etkinliğini yaptıklarını söyledi.

Kotan, "Sağlık çalışanlarına teşekkürümüzü iletmek ve biraz gülümsetip motive etmek amaçlı böyle bir organizasyon yaptık. Pastaları, sağlıkçılarımızı temsilen simgelerle süsledik. Umarım sağlıkçılarımızı mutlu etmişizdir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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