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Ev hanımlarına yangın ve geri dönüşüm semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ev hanımlarına yangın ve geri dönüşüm semineri

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen yangın ve geri dönüşüm semineri Yenidoğan Mahalle Konağı'nda yapıldı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen yangın ve Geri Dönüşüm semineri Yenidoğan Mahalle Konağı'nda yapıldı.

Programda ilk olarak İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, evde yangınla karşılaşma ihtimalleri olan ev hanımlarına öncelikle yangın ihbarında bulunmaları gerektiğini belirterek ilk anda yapılması gerekenleri anlattı, mutfak yangınları, baca yangınları, elektrik yangınları ve yangın söndürme cihazı kullanımı hakkında bilgiler verdi. Ardından hanımlara Temizlik İşleri Müdürü Özge Kaya tarafından geri dönüşüm hakkında önemli bilgiler verilerek geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atıklar, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların geri dönüşümü anlatıldı. Programın sonunda çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Ev hanımlarına yangın ve geri dönüşüm semineri

Ev hanımlarına yangın ve geri dönüşüm semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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