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Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

Menteşe Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak yetişkinlere yönelik verilen Kış Dönemi Kurslarına tenis kursu da eklendi.

Menteşe Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak yetişkinlere yönelik verilen Kış Dönemi Kurslarına tenis kursu da eklendi. Menteşe Belediyesi Sosyal Tesislerinde ev hanımlarına yönelik başlatılan tenis kursuna 20 kursiyer katılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş haftanın iki günü birer saat verilen kurslara ev hanımlarının ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Belediyemiz tarafından ev hanımlarına yönelik başlatılan ücretsiz tenis kursumuz bu ayın 13'ünde başladı. Kursumuz 1 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Kursa katılmak isteyenler belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilirler. Şuan 20 kadın kursiyerimiz var. Haftada 2 gün 1'er saat ücretsiz tenis kursu veriyoruz" dedi. - MUĞLA

Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

Ev hanımlarına ücretsiz tenis kursu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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