Ev Hanımıydı, Tekstil Boyacılığında Aranan Firmanın Patronu Oldu

Denizli'de ev hanımıyken eşinin vefatından sonra tekstil boya fabrikasının başına 48 yaşında geçen girişimci kadın, devraldığı işletmeyi 3 kata yakın büyüttü.

Ev Hanımıydı, Tekstil Boyacılığında Aranan Firmanın Patronu Oldu

Denizli'de ev hanımıyken eşinin vefatından sonra tekstil boya fabrikasının başına 48 yaşında geçen girişimci kadın, devraldığı işletmeyi 3 kata yakın büyüttü.

Kaynak: Dunya.com