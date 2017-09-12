Ev Hanımıydı, Tekstil Boyacılığında Aranan Firmanın Patronu Oldu

Denizli'de ev hanımıyken eşinin vefatından sonra tekstil boya fabrikasının başına 48 yaşında geçen girişimci kadın, devraldığı işletmeyi 3 kata yakın büyüttü.
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