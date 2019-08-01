Ev hanımı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ev hanımı İclal Macit, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak evinde kullanabileceği eşyalar haline getiriyor.

Çocukluğundan bu yana sanata ilgi duyan 2 çocuk annesi Macit, 3 yıldır atık malzemeleri, oyuncak, tablo, süs ve hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Atıl durumdaki malzemeleri alıp geri dönüşüme kazandıran Macit, bu güne kadar yaklaşık 500 eser yaptı.

Macit, yaptığı açıklamada, kız meslek lisesi el sanatları branşında mezun olduğunu ve uzun yıllardır sanatla uğraştığını söyledi.

Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlatan Macit, şöyle dedi:

"3 yıldır geri dönüşüm üzerine yoğunlaştım. Şimdiye kadar yaklaşık 500 eser yaptım. Sanatsal çalışmalarımda özellikle eşimden büyük destek aldım. İnsanlara tavsiyem, elinizde bulunan atık malzemeleri atmayın ve değerlendirin. Sanat insanı bedenen ve ruhen de rahatlatıyor."

Her evde bulunabilecek renkli atık materyalleri birleştirerek süs veya hediyelik eşya yaptığını dile getiren Macit, şunları kaydetti:

"Gazoz kapaklarıyla nazar boncuğu yaptım. Sebze kasasından sevgililer günü konsepti yaptım. Botu çimento ile kaplayarak çiçeklik yaptım. Örgü ipi ve kağıttan, tandır başında ekmek pişiren bir kadın görünümü oluşturdum. Ağaç kabuğu ve kara lahanayı kurutarak süs eşyası yaptım. Tahta, yapay çim, karton ve kolonya şişesinden müstakil bir ev ve bahçe maketi yaptım. Kurumuş çiçek ve geri dönüşüm malzemelerinden süs eşyaları araba tekerleğinden de sehpa yaptım."

Kaynak: AA