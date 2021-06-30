Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
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Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı

Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da 15 yıl önce kendi evinde halı yıkayarak sektöre giren 5 çocuk annesi Gönül Eker, işini büyüterek kurduğu iş yerinde 30 kişiyi istihdam ederek örnek oldu.

Elazığ'da 15 yıl önce kendi evinde halı yıkayarak sektöre giren 5 çocuk annesi Gönül Eker, işini büyüterek kurduğu iş yerinde 30 kişiyi istihdam ederek örnek oldu.

5 çocuk annesi Gönül Eker'in (48) hikayesi kadınlara ilham kaynağı oluyor. Ev hanımı olan ve ilk başlarda kendi evinde akrabalarının halılarını yıkamaya başlayan Eker, daha sonra bir işletme açma kararı alarak 2007 yılında sektöre adım attı. İlk etapta küçük bir işletme açan Eker, zamanla müşteri potansiyelinin artmasıyla büyük bir yıkama fabrikası açmaya karar verdi. Özellikle toplumda erkeklerin yapabileceği ve fiziki güç gerektiren bir iş kolunda büyük bir başarı örneği sergileyerek kendi işinin patronu olan Eker, şimdi 30 kişiye iş olanağı sağlıyor.

Sektöre nasıl girdiğini anlatan kadın girişimci Gönül Eker, "Önceleri kendi evimde halılarımı yıkıyordum. Sonrasında bir iş yeri açmayı düşündüm. Önce küçük bir iş ile başladım, sonra büyüttüm. Şu anda 30'a yakın çalışanımız var. Çocuklarım da çalışıyor. Öncelerde fazla halı yıkayan yer yoktu. O dönemde 10 tane vardı ama şu anda sayısı bayağı arttı. Halıyı getirdikleri zaman önce silkeliyoruz, halı sonra yıkamaya geçiyor. Yıkamadan sonra kurutmaya, oradan paketlemeye gidiyor. En son servise çıkıyor. İstiyorum ki bütün kadınlar bizim gibi çalışsınlar, ayaklarının üstünde dursunlar" dedi.

Annesine işte yardım eden 25 yaşındaki Ceren Eker ise, "2007'de bu işe resmi olarak başladık. Ondan öncesinde de kendi evimizde halı yıkıyorduk. Daha sonrasında ek bir gelir olsun ve annem de 'Artık kendi gücümü elime almak istiyorum' dedi. Şirketi kurduk ve başladık. Tabii ki de çok zorluk çekiyoruz. Biz kadınlar halıları indirip kaldırmada zorluk çekiyoruz. Müşterilerimiz kadın olduğumuz için bize daha güveniyor. Çünkü erkekler bir leke gördükleri zaman görmezden gelebiliyorlar. Her konuda kadınların önde olması gerekiyor. Bunu örnek alıp da bu işe girmeye çalışan birçok kişi gördük. Biz de onların önünü kesmek yerine onlara önderlik etmeye çalışıyorduk. Kadın her işi başarabilir, hatta erkeklerin bile yapamadığı birçok işleri bizler yapıyoruz ve bizler görüyoruz" diye konuştu.

Uzun yıllardır halı yıkamada çalışan Ufuk Yurttaş, "Halı yıkama sektörü özellikle çok basit görünen sektör ama işin aslı öyle değil. Aslına bakarsanız bu işte kadın elinin değmesi çok önemli. Erkeklerin başaramadığı, göremediği bazı lekeleri, kirleri, pisleri kadınlar daha rahat ve yakın bir şekilde görmektedir. Hem çocuklarımız hem de evde yaşayan insanlar sürekli halı ile temas halindeler. Dolayısıyla bunlarda virüs, bakteri oluşması mevcut. Onların nasıl temizlendiğini her vatandaşımızın yakından takip etmesi gerekiyor. Aslında müşterilerimiz sürekli hem halılarının nasıl ve hangi şartlarda yıkandığını görmesi ve bilmediği yerlerde halı yıkatmaması gerekiyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı
Ev hanımı 30 kişiye istihdam sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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