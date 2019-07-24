Ev fiyatları en çok Köln'de, kiralar Berlin'de arttı

ALMANYA'da kira aratışlarının önüne geçmek için alınan önlemler sonuç verdi. Büyük şehirlerde kira artışları düşük kaldı. Sekiz büyük şehirde ortalama kiralara yüzde 2.3 oranında zam yapıldı. Kiralara oranla konut satış fiyatları daha çok arttı. Konut satış fiyatları ortalama yüzde 6.7 oranında yükseldi. Berlin, Köln, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Düsseldorf kentlerinde 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında konut fiyatlarını ve kira artışını mercek altına alan Jones Lang LaSalle adlı danışma şirketinin verdiği bilgiye göre, kira artışında Berlin başı çekiyor.

BERLİN'DE METREKARESİ 12 EURO 20 CENT

Başkentte son bir yıl içinde kiralar ortalama 4.7 oranında artış gösterdi. Yüzde 5.4 artışla Berlin'i Frankfurt, yüzde 3 ile Köln ve yüzde 2.4 ile Hamburg izledi. Leipzig'de son bir yılda kiralar yüzde 1.4, Düsseldorf'ta yüzde 1.3, Münih'te ve Stuttgart'ta ise yüzde 1 oranında zamlandı. Münih'te yan giderler dışında bir konut ortalama metrekaresi 19 Euro 45 Cent karşılığında kiralanırken, bu rakam Frankfurt'ta 15 Euro 5 Cent. Berlin'de ise metrekareye kiracılar ortalama 12 Euro 20 Cent ödüyor.

SON 5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

En çok kont satış fiyatları ise Köln'de arttı. Köln'de ortalama konut fiyatları bir yıl içinde yüzde 10.3 oranında artış gösterdi. Köln'ü 7.9 oranla Düsseldorf izledi. Frankfurt konut fiyatları artan şehirler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Bu kentte bir yıl içinde konut fiyatlarında yüzde 6.8 oranında artış meydana geldi. Münih ve Leipzig'de 5.9, Hamburg ve Berlin'de 5.7 oranında artış olurken, Stuttgart'ta geçen yıl fiyatlar yüzde 4.9 oranında yükseldi. Bir yıl içinde sekiz büyük şehirde ortalama konut satış fiyatları yüzde 6.7 oranında arttı. Bu rakam son beş yıl ile karşılaştırıldığında ise düşük kaldı. Son beş yılda Almanya'da konut satış fiyatları ortalama yüzde 8.3 olarak gerçekleşmişti.