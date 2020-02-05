Ev fareleri yakalandı
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Ev fareleri yakalandı

Kayseri'de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

05.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:10
Ev fareleri yakalandı

'de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi mahallesinde ve Kılıçaslan mahallesinde bulunan ikametlerden ziynet hırsızlığı yapılmasının ardından harekete geçti. M.A. (25), A.M. (23) G.M. (28) ve S.K.'nın (29) olaya karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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