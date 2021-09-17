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Ev fareleri jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ev fareleri jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'nde, 7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında faili meçhul 6 evden hırsızlık olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarında kullanılan araç ile M.D., H.D., A.Ç., M.D., ve G.Ç.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan H.D. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların yakalanmasıyla beraber 6 faili meçhul evden hırsızlık olayı aydınlatıldı. - KAYSERİ

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