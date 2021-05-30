Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı
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Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı Kamyon sürücüsü gözaltına alındı Adana polisi ev eşyası yüklü bir kamyonda 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

ADANA - Adana polisi ev eşyası yüklü bir kamyonda 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente ev eşyası yüklü bir kamyonda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis otoyolda aldığı önlemde şüpheli kamyon gelince durdurup arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği tarafından yapılan aramada kamyonda eşyaların arasına gizlenmiş 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü Y.İ. ise gözaltına alındı.

Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı
Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı
Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı
Ev eşyası yüklü kamyondan 175 kilo 500 gram esrar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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