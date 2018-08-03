Van'da, Kargoya Verilen Ev Eşyaları Arasından 384, 5 Kilo Eroin Çıktı

Van'da polis ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği 'Lisa'nın da katıldığı operasyonda İstanbul'a gönderilmek istenen ev eşyalarının arasında 384 kilo 594 gram eroin ele geçirdi.

EV EŞYALARININ ARASINDA ARAMA YAPILDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde bulunan ve İstanbul'a gönderilmek istenen ev eşyalarının arasında arama yapıldığı belirtildi.

384 KİLO 594 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada ev eşyalarının içerisine zulalanmış 502 paket toplam 384 kilo 594 gram eroin maddesi ele geçirildi.Açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.T. isimli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. 1 Ocak - 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 99 operasyonda toplam 3 ton 294 kilo 93 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.