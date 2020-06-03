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Ev dışı tüketim sektöründe hijyen standartları eğitimle aşılacak

Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç, online hijyen seminerleriyle sektör profesyonellerine temizlik ve hijyen anlamında tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ev dışı tüketim sektöründe hijyen standartları eğitimle aşılacak
03.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:52

Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç, online hijyen seminerleriyle sektör profesyonellerine temizlik ve hijyen anlamında tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ev dışı tüketim sektörü, normalleşme sürecinde belirlenen standartlarla kapılarını misafirlerine açmaya hazırlanıyor. Eczacıbaşı Topluluğu'nun dört ana grubundan biri olan Tüketim Ürünleri Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, sektörün hijyen konusunda bilgisini artırmak ve standartlarını yükseltmek adına ücretsiz, online seminerler düzenleyerek bilgi ve deneyimini paylaştığını duyurdu. Sektör profesyonellerinin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç, bundan sonraki süreçte yaşanacak dönüşüme hazırlıklı olmak için çeşitli uygulamalar hayata geçirerek, sektöre destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Sektörün geleceği için mesleki gelişim şart"

Dijitalleşme vizyonları kapsamında tüm uygulama ve hizmetlerini dijital ortamda yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Ömer Koç,"Yeni normalimize uyum sağlamak ve dönüşümü en iyi şekilde gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2017 yılında otellerde hijyen standartlarını yükseltmek ve korumak adına başlattığımız 'Hijyende Mükemmellik' projemiz devam ediyor. Eğitim ve danışmanlık birimimiz EP Akademi'nin hazırladığı; sektör çalışanlarının temizlik ve hijyen konularında bilgi birikimini artırabileceği 'Uzaktan Eğitim Programı'mızı hem sektörümüzün hem STK'ların hem de turizm öğrencilerinin online erişimine açtık. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan uzmanlarımızın katılımıyla sektöre açık, ücretsiz seminerler düzenliyoruz. Sektörümüzün geleceği için eğitim daha da önem kazandı. Biz de sektör çalışanlarının mesleki gelişimine yardımcı oluyoruz" dedi.

Hijyen bilinci artıyor

Verilen bilgiye göre, Eczacıbaşı Profesyonel'in bünyesinde yer alan EP Akademi; koronavirüs salgınıyla birlikte sektör paydaşlarına 'Uzaktan Eğitim Programı'nda yer alan dijital eğitimler ile temizlik ve hijyen konularında detaylı bilgi edinme imkanı sunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel'in sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilen seminerler dizisinde ise uzmanlar tarafından konaklama sektöründen gıda ve üretim tesislerine kadar pek çok alanda hijyen konusu bir kez daha masaya yatırılarak, yeni normal sürecinde hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda kapsamlı bilgiler veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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