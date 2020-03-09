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Ev değil silah deposu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir eve düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

09.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:34
Ev değil silah deposu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir eve düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.


Silah kaçakçılığı ihbarını değerlendiren Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldıkları M.M.'nin (30) ikametine şafak operasyonu düzenledi. İlçenin Sırmalar mevkisindeki adrese yapılan baskında yapılan aramalarda pompalı tüfek, otomatik silah, tabanca ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.


Mustafakemalpaşa Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin daha önceden 5 ayrı dosyadan aranması olduğu öğrenilirken, hakim karşısına çıkarılan M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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