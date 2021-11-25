Ev değil, kaçak içki imalathanesi çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ev değil, kaçak içki imalathanesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ev değil, kaçak içki imalathanesi çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim KOM Grup Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalara istinaden ilçemiz Altınkum Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 314 litre şarap, 25 litre el yapımı rakı ele geçirildi. M.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title