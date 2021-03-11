Ev değil adeta cephanelik
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Ev değil adeta cephanelik

11.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:31
Ev değil adeta cephanelik

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet balistik yelek, 38 adet mühimmat ve bir adet şarjör, bir adet...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet balistik yelek, 38 adet mühimmat ve bir adet şarjör, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesi'nde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan D.D.'nin (19) saklandığı M.Y.'ye (80) ait eve operasyon düzenledi. Düzenlenen şafak operasyonunda D.D.'ye, yardım ve yataklık yapan şüpheli M.Y.'nin evi ve eklentilerinde adeta cephanelik çıktı. Evde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet balistik yelek, 38 adet mühimmat ve bir adet şarjör, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi. Firari D.D. ile yardım ve yataklık yapan şüpheli M.Y.'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmaları devam ederken Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. - MANİSA

Ev değil adeta cephanelik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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