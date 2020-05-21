Ev çökünce altındaki ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu
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Ev çökünce altındaki ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap bina çöktü.

Ev çökünce altındaki ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu
21.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:06

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap bina çöktü. Enkazın altından 4 büyükbaş hayvan ile 1 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Esenlik köyünde altı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap bina çöktü. Binanın çökmesiyle enkazın altında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların mahsur kaldı. Hayvanları kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler ve vatandaşların uzun süren çalışmaları sonrasında 4 büyükbaş hayvan ile 1 küçükbaş hayvan enkazın altından kurtarılırken, 2 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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