"ev çocuklar için tuzaklarla dolu"

25.09.2019 10:36

Kaynak: DHA

TÜRKİYE Halk Sağlığı Kurumu'nun araştırmasına göre çocukluk kazalarının yüzde 70-75'i evde ve evin çevresinde gerçekleşiyor. Kesikler, suda boğulma, düşme ve çarpma, elektrik çarpması, yanık gibi durumların oluşmaması için ebeveynlerin ev içinde birçok önlem alması gerekiyor. Her yıl ev kazalarına bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının arttığını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu , evin çocuk için tuzaklarla dolu olduğunu vurgulayarak, evde prizlerin kapaklı olması, ocakların arka kısımlarının kullanılması ve su dolu kovaların etrafta bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu.Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan araştırmada, çocukluk kazalarının yüzde 70-75'inin ev ve evin çevresinde gerçekleştiği belirtilirken, aynı zamanda bu kazaların yüzde 58'inin ebeveynlerin yanında gerçekleştiği açıklandı. Ailelerin ev içinde kesikler, suda boğulma, düşme ve çarpma, elektrik çarpması, yanık gibi durumların oluşmaması için alması gereken önlemleri anlatan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, her yıl ev kazalarına bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının giderek arttığını söyledi. Kaynar sular, sabitlenmeyen eşyalar, açık unutulan pencereler ve yutulan boncuklara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ülkümen Rodoplu, evde prizlerin kapaklı olması, ocakların arka kısımlarının kullanılması ve su dolu kovaların etrafta bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, aileleri uyardı.'EVİN İÇİ TUZAK DOLU'Çocukları evin içinde birçok tehlikenin beklediğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, şunları söyledi:"Evin içi birçok tuzakla dolu. Evin içindeki bu tuzaklara karşı da anne ve babanın detaylıca evin içine bakması gerekiyor. Tehlikeleri tespit etmesi gerekiyor. Türkiye'de trafik kazalarından sonra görülen ikinci kaza sebebi ev içi kazalarından oluşuyor. Bunun da yarısından fazlası 0-6 yaş grubunda oluyor. Anne bulaşık yıkarken, çocuk küvetin içindeki küçücük bir suda bile boğulabiliyor. Aileler kırık, çıkık, kesiler, yanık, elektrik çarpması, suda boğulma ve zehirlenmeye dikkat etmeliler. 0-3 yaş grubu çocuklar yatağından düşebiliyor ve buna bağlı olarak kafa travmaları ve kırık çıkıklar gelişebiliyor. Evin içindeki her şeyi bu yaştaki çocuklar ağzına götürme eğilimindedir. Bu nedenle bu yaş grubu çocukların oyuncaklarının küçük parçalardan oluşmaması çok önemlidir."'İLAÇLAR KİLİT ALTINDA OLMALI'Salon ve oturma odalarında alınması gereken önlemleri sıralayan Dr. Ülkümen Rodoplu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Oturma grubu içerisinde ilk aklımıza gelen televizyonlar olmalı. Sağlam görünmelerine rağmen bir çocuk bunu çok rahatlıkla çekebilir ve altında kalabilir. Çekmeceler tuzaklarla dolu. Çocuklarımız dünyayı keşfetmek için bakmak ve dokunmak zorunda. Bu çekmecenin içinde karşılaşacakları ilaçları alabilirler. Bunlar mutlaka kilit altında olmalı. Çekmecelerde çocukların ulaşabileceği yerlerde makas ve tornavida gibi kesici aletler bulunmamalı. Acil servislerde bu tür kazalarla çok sık karşılaşıyoruz. Elektrik çarpmalarının oluşmaması için prizlerin kapaklı olmasını öneriyoruz. Anne mutfakta yemek yaparken çocuk elindeki bir metal parçayı prize sokabilir. Elektriğin mutlaka kontrol altında olması gerekiyor. Çocukla tüm gün beraber olmak yetmiyor. Yemeğe veya telefonda konuşmaya daldığımızda bir saniye içinde bir kaza gelişebilir. Camların da mutlaka kapalı ve kilitli olması gerekiyor. Çocuk açık kalan camlardan bir sandalye ve masa üzerine çıkarak dışarıya bakmak isteyebiliyor. Çoklu organ yaralanmaları ve kırıklar çıkıklar meydana gelebiliyor."'OCAĞIN ARKA BÖLÜMLERİNİ KULLANIN'Ailelerin en dikkatli olması gereken yerin mutfak olduğunu ifade eden Dr. Ülkümen Rodoplu, "Mutfak denilince yemek yapılan alan olduğu için ilk olarak akla ateş ve elektrik çarpmaları geliyor. Dört bölmeli bir ocakta ailelerin muhakkak arka taraftaki bölümleri kullanmayı alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Ön tarafta kullandığımızda evdeki çocuk koşup buna çarpabiliyor veya tencereyi, tavayı tutup çekebiliyor. En çok buna bağlı olarak yanıklarla karşılaşıyoruz ve maalesef bazıları ölümle sonuçlanıyor. Çatal ve bıçakların bulunduğu çekmecelerin mutlaka kilit altında olması gerekiyor. Öte yandan kibrit, çakmak ve bulaşık malzemelerinin de yüksekte ve çocukların ulaşamayacağı alanda saklanması gerekiyor" dedi.SUDA BOĞULMALARA DİKKATBanyolarda ise klozet kapaklarının yeni doğan ve emekleyen çocuklar için kilitli olması gerektiğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "Klozet boğulmaları çok sık karşılaşılan problemlerden biri. Banyoda suyu ısıtmak amacıyla kullanılan makinelerin de dışarı alınmasını öneriyoruz. Bunlar eğer tüplü ise zehirlenme vakalarıyla karşılaşıyoruz bu durum da tüm aileyi tehdit ediyor. Zaman zaman su kesintileri olduğu için anne babalar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içi su dolu kovalar bulunduruyor. Eğer evinizde 0-3 yaş arası çocuk varsa kesinlikle içi su dolu kova bulundurmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.'GÖZÜMÜZDEN AYIRMAMAYA ÇALIŞIYORUZ'3 yaşındaki Asya'nın annesi Funda Yılmaz ise, "Çocuklarımızı artık gözümüzün önünden ayırmamaya çalışıyoruz. Mutfakta alt dolaba yağ şişesi koydum, kızım Asya bu şişeye ulaşıp onu halıya döktü. O günden beri yağ şişesini alt kısımlara koymamaya çalışıyorum. Bir gün babasını kapıda karşılarken parmağını kapıya sıkıştırdı ve artık kapıları birlikte açıyoruz. Pencerelerde sineklik olsa da bu yeterli olmuyor. Bir arkadaşımın çocuğunu tam pencereden aşağı düşerken yakaladım. O günden beri pencereyi tam açmıyorum. Pencereyi sadece yukardan açıyorum. En ufak bir dikkatsizlik büyük kazalara yol açabiliyor bu yüzden çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmamak gerekiyor" dedi.