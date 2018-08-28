Ev Bitkileri Sonbahara Nasıl Hazırlanır?

Yaz aylarında balkonları ya da bol güneş alan pencere önlerini süsleyen ev bitkileri, sıcaklığın düşmesi ve hava koşullarının değişimiyle canlılığını yitirmeye, yapraklarını dökmeye başlar. Evlerimizde yetiştirdiğimiz bazı ev bitkileri dört mevsim çiçek açarken, bazıları ise sadece ilkbahar ve yaz aylarında çiçeklenip, havaların soğumasıyla dinlenme sürecine girerler. İster kış bitkisi olsun ister yaz; her mevsimin kendi şartlarına uygun bakım gereksinimlerini yerine getirirsek, uzun yıllar sağlıklı kalmalarını sağlamış oluruz.

Sıcaklık ve Nem





Sonbahar geldiğinde balkondaki bitkiler için hava hala yeterli sıcaklıkta olabilir. Fakat bu aylarda saksıları ev içine almaya başlamanızda fayda var. Kışa kadar beklediğiniz takdirde ani ısı değişiklikleri bitkilere zarar verecektir.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle saksı bitkilerinin ihtiyaç duyacağı sıcaklık ve nem miktarı değişiklik gösterir. Yaz aylarında ısı ihtiyacını güneşten alan bitkiler, sonbahar ve kış aylarında ev içi ısıtma kaynaklarından gelen sıcaklığa maruz kalırlar. Kalorifer gibi ısıtma sistemlerinin sebep olduğu yüksek sıcaklık ve aşırı kuru havanın ev bitkileri için ideal olduğu söylenemez. Bu sebeple ortamı havalandırma ya da sulama miktarını artırma gibi hususlara özen göstermeniz gerekecektir. Ayrıca sonbahar ve kış aylarında kullanacağınız musluk suyunun oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.

Ev ortamında yetişen saksı bitkilerinin birçoğu için ideal sıcaklık; gece 21 derece, gündüz 24-26 derecedir.

Işık





Sonbahar geldiğinde salonunuzda ya da evinizin bir bölümünde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bitkilerin güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Evinizin varsa doğu ve güney cephelerinde, pencere önünde saksılar için uygun bir yer ayarlamalısınız. Eğer böyle bir imkanınız yoksa ve bitkilerin bulunduğu ortam karanlıksa, LED gibi suni aydınlatmalar kullanabilirsiniz.

Toprak ve Saksı Bakımı





Ev bitkilerinin büyük çoğunluğu için sonbaharda havalandırma, toprak ve saksı değişimi önerilmez. Saksı değişikliği için en uygun zaman, ilkbahar aylarında, bitkilerin büyüme ve gelişme zamanı başlamadan önceki haftalardır. Uyku dönemlerinde toprak ve saksı değiştirmek şoka sebep olabilir.

Toprak ve saksı bakımı için yapabileceğiniz en iyi şey, onları temiz tutmaktır. Kurumuş dal ve çiçekleri düzenli olarak temizleyip, budama işlemini gerçekleştirmeniz bakım için yeterlidir.

Gübreleme





Ev bitkilerinin sağlıklı ve uzun ömürlü olmaları için ek besinlere ihtiyaçları vardır. Toprak ve saksı değişiminde olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında gübreleme yapılmamalıdır. Bitkilerin dinlenme döneminde gübreleme işlemi onlara zarar verebilir. Ancak kışın sıcaklığın fazla düşmediği ortamlarda bazı ev bitkileri dinlenme sürecine girmediği için periyodları uzatarak gübreleme yapabilirsiniz.

Sonbahar ve Kış Çiçekleri





Bazı ev bitkileri sonbahar ve kış gibi serin havaları sever. Rengarenk çiçekleri ile siklamen, sonbaharda çiçek açan bitkilerden biridir. Siklamen serin ortamda yetiştirilmelidir. Fazla rüzgar almayan bir balkonunuz varsa bu çiçeği tercih edebilirsiniz. Ilıman kış ikliminin hakim olduğu bir yerde yaşıyorsanız, menekşe ve çuha çiçeği de yetiştirebileceğiniz ev bitkileri arasındadır.

Afrika menekşesi, barış çiçeği, yılbaşı çiçeği, Atatürk çiçeği gibi saksı bitkileri de dört mevsim çiçeklenen, bakımı kolay bitkilerdir.



