Ev Baskını Filmi
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Evli bir çift, küçük bir kasabaya taşınmaya karar verir. Yeni evlerine taşınan çift, başlarda hayatlarından oldukça memnundur. Ancak yaşadıkları haneye tecavüz olayı onların hayatının altüst eder. Yaşanan olay kadının travma yaşamasına neden olur. Olayın etkisinden çıkamayan kadın, etrafındaki kişilerin göründüğü gibi olmadığından şüphelenmeye başlar.
Yönetmen: Adam Salky
Senaryo: Chris Sparling
Oyuncular: Logan Marshall-Green, Freida Pinto, Robert John Burke, Hayes Hargrove, Mark Sivertsen, Yvette Fazio-Delaney, Megan Elisabeth Kelly, Clint Obenchain, David DeLao, Brandon Root, Bonita King, Josh Horton
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Intrusion
Yapımcı Firma: EMJAC Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 22.09.2021
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