Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
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Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde

Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ev yapımı baklavayı tercih eden bazı vatandaşlar, gerekli malzemeleri almak için alışverişe çıktı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ev yapımı baklavayı tercih eden bazı vatandaşlar, gerekli malzemeleri almak için alışverişe çıktı.

Vatandaşlar, aileleri ve ziyarete gelecek olan misafirleri için hazırlıklara başladı. Bayram dendiğinde akla gelen tatlılardan baklava için alışverişe çıkan bazı vatandaşlar fiyatları biraz yüksek buldu. Bunun için ünlü tatlıyı evinde yapmayı tercih edenler, tezgahlarda yerini alan ceviz, Antep fıstığı gibi ürünlere ilgi gösterdi. Satış yapan esnaf ise fiyatların geçen sene ile aynı olmasına rağmen müşteri azlığından dert yandı.

Ailesine ve gelecek olan misafirlerine ikram etmek için alışverişe çıkan Havva Kutlu, gerekli malzemelerin fiyatlarını biraz pahalı bulmasına rağmen ev baklavasını yapacağını dile getirdi. Hazır baklavaları içeresinde glikoz olma ihtimalinden dolayı tercih etmediğini ifade eden Kutlu, "Baklava yapmak için ceviz aldık. Dolma yaptık, et yapacağız. Ben evde baklava yapmayı tercih ediyorum, çünkü hazır satılan bazı baklavaların içinde şeker yerine glikoz var. Bu ürünlere güvenemiyoruz ve ertesi gün de şekerleniyor. Baklavanın ham maddeleri biraz pahalı. Bir kilo ceviz aldım ondan da ancak 1 tepsi baklava çıkar. Ama yine de daha doğal olsun diye ev baklavası yapacağım. Seviyoruz biz ev baklavasını" diye konuştu.

Ceviz, fıstık gibi kuruyemiş satışı yapan Ahmet Kahya, bayrama az bir süre kalmasına rağmen satışlarının az olduğunu ifade etti. Kahya, "Ceviz, nişasta gibi ürünler baklavanın öz maddeleri. Normalde bunlar çok gidiyordu. Vatandaşların ekonomik durumu sıkışık olduğu için talep yok. Normalde çarşı dolu olurdu, şimdi ise bomboş. Eskiden bu çarşı böyle değildi. Hayat pahalılığı bunun en büyük etkeni. Fiyatların geçen seneden farkı yok. Kabuksuz ceviz 55 ile 60 lira arsında değişiyor, kabuklu ceviz ise 25 lira. Siirt fıstığı 80 liradan 70 liraya kadar düştü. Yer fıstığı 30 liradan 18 liraya düştü" diyerek satışlarını anlattı. - ESKİŞEHİR

Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde
Ev baklavasını tercih edenler pazar alışverişinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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