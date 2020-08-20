Ev arkadaşları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
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Ev arkadaşları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Ev arkadaşları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Alkollü 2 ev arkadaşı birbirini bıçakladı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkolün etkisi ile kavga eden 2 ev arkadaşı birbirini bıçakladı.

20.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:29

Ev arkadaşları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Alkollü 2 ev arkadaşı birbirini bıçakladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkolün etkisi ile kavga eden 2 ev arkadaşı birbirini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıslardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehir Musa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde yaşayan Azeri uyruklu Y.K. ile ev arkadaşı A.C. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında şahıslar, bıçaklarla birbirini yaraladı. Daha sonra kanar içinde sokağa çıkarak kavga etmeye devam eden şahısları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Y.K. ve A.C., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.C.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Alkollü oldukları ortaya çıktı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde ve sokakta incelemelerde bulundu. Kavga ederek yaralanan şahısların 2'sinin de olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev arkadaşları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

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