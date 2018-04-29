Ev Arkadaşı Kızları Gözetlemek İçin Banyo Süngerine Kamera Yerleştiren Sapık Yakayı Ele Verdi
Hindistan'da ev arkadaşı kızların uygunsuz görüntülerini kaydetmek için banyo süngerinin içine gizli kamera yerleştiren üniversite öğrencisi suç üstü yakalandı.
Hindistan'da 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Rico Auliaputra, aynı evde kaldığı iki kız öğrenci arkadaşını banyo yaparken görüntülemek için banyoda bulunan bir süngerin içine gizli kamera yerleştirdi.
GENÇ KIZ IŞIĞI GÖRÜNCE KAMERAYI FARK ETTİ
Kızlardan bir tanesi duş aldığı sırada süngerin içinden bir ışığın parladığını görünce süngerin içine baktı ve gizli kamera olduğunu anlayınca genç adamdan hesap sormaya gitti. Bunun üzerine Rico, içinde hafıza kartı bulunduğu belirtilen gizli kamerayı balkondan aşağı attı.
MAHKEMEYE ÇIKACAK
Arkadaşının şikayetçi olduğu Rico, ilk mahkemeye gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Daha sonra teslim olan adam, mahkemede davanın gizli bir şekilde görülmesini talep etti. Sadece bir kez kamerayı kayda aldığını söyleyen üniversite öğrencisi 22 Mayıs'ta tekrar mahkemeye çıkacak.
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Sorosun uşakları iyi okuyun bu yazıyı; Recep Tayyip Erdoğan ı yıkamayacaksınız. Biliyoruz tek gayeniz o ama gücünüz yetmeyecek.Cevap Yaz 37 50 Yayından Kaldır
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Ne alakaCevap Yaz 25 5 Yayından Kaldır
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Geçtiğimiz seçimde yere çakılan AKP seçimin tekrar edilmesi kararıyla gaza basmış, doğu bölgesindeki aşiretlerin para yığarak oy satın almıştır. Tekrardan oy yükseltti. Şimdiye kadarki niyeti HDPye kaptırdığı Doğu bölgesi oylarını geri alabilmekti. Baktılar gidişat gerçekten kötü. Eski saygınlığı yok. Bilinçlenen ve birtakım gerçekleri gören halk oy vermiyor, bu sefer MHPyi yanlarına çekmeyi uğraştılar. MHP zaten bitti. Bir duruşu kalmadı. Neyse yine korktular, iyi parti seçime katılamasın diye erken seçime gittiler. CHP bu türlü ali Cengiz oyunlarını bozduğu için şimdi CHP hainlikle suçlanıyor. Yorum sizinCevap Yaz 39 75 Yayından KaldırBENDE KURDUM: Oglim konuyla n alakası var29 7 Yayından Kaldır
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Şimdi bir soru soracağım. Geçtiğimiz referandumda geçerli sayılan sahte, mühürsüz oyların tamamının evet çıkması tesadüf olabilir mi? Evet diyenlerin işine geldiği için bu hadiseye göz yumup ses çıkarmamasını anlıyorum fakat adalet ve hak birgün hepinize lazım olacak. Bas bas bağırdığınız zaman bu sefer duyulmayacak. Diktatör olmak demekki böyle bir şey. Gerekirse oy çalarım istediğimi yaparım diyor. Allah çocuklarımızın geleceğini korusun başka bir şey demiyorumCevap Yaz 28 62 Yayından Kaldır