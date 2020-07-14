Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi
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Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi

İSTANBUL'da aynı evde yaşayan 3 üniversite öğrencisi arkadaş pandemi nedeniyle evde kalınca bu süreyi faydalı bir uygulama geliştirmek için değerlendirdi.

Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi
14.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:33
İSTANBUL'da aynı evde yaşayan 3 üniversite öğrencisi arkadaş pandemi nedeniyle evde kalınca bu süreyi faydalı bir uygulama geliştirmek için değerlendirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Görkem Kızıltaş, Eşref Yiğitbaşı ve Talha Demirsoy telefon ile muayene sistemi geliştirmek için çıktıkları yolda öğretim görevlilerinin de desteği ve yönlendirmesi ile bir e-mahkeme geliştirdi.

Tamamen yerli ve milli bir uygulama olan e-mahkeme, uçtan uca şifreli, her türlü veri paylaşımının yapılabildiği ve son derece güvenlikli bir uygulama.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı bir lansman ile tanıtılan e-mahkemenin basın toplantısına Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz katıldı.

"YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIM"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz uygulama hakkında bilgi vererek, "Bu ürün tamamen interdisipliner, hukuk fakültemizdeki değerli akademisyenlerimiz ve mühendislik fakültemizdeki değerli hocalarımız ile öğrencilerimizin bir araya geldiği, mühendislik ile hukuğun bütünleştiği, yeni, orjinal ve tamamen yüzde yüz yerli bir yazılım. Bunun anlamı, yazılımda herhangi bir açık kaynak, kod kullanılmayan, her satırında bu ekibin emeği olan bir ürünümüzü sizlerle tanıştırmak istiyoruz" dedi.

Lansman toplantısında yer alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise bu uygulama için heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin gerçek gündemini yakalayan bir işin ucundan, kenarından da beni bir parçası olarak gördüğünüz için onur duydum. Biz bunları konuşmalıyız. Doğru bir iş yapılmıştır ve size teşekkür ediyorum. Bu mesele yaklaşık 1 sene kadar önce Ankara Adliyesi'nin yeni inşaat modelinin açılışının yapıldığı toplantıda, Adalet Bakanı tarafından müjdelendi. Bazı insanlar sorun gördüğü yerde çözüm üretme peşine düşer ve kimse tarafından görevlendirilmelerine de gerek yoktur. Onlar gerçek vatanseverlerdir. En çok çalışan vatanını en çok seviyordur."

"GÜVENLİK AÇISINDAN BİZLE AYNI NOKTADA OLAN BAŞKA BİR YAZILIM YOK"

Toplamda 12 kişilik bir öğrenci ekibinin dahil olduğu e-mahkeme uygulamasının tamamen yerli ve milli olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Pandemi ile dünyanın geleceği biraz daha öne çekildi. Belki e-mahkeme 20 yıl sonra olacaktı. Ama zorunlu olarak pandemi sürecine denk geldi. Bugün dijital bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yaşamın her alanında bunu uyarlamamız lazım. Biz eğitimde bunu yaptık. Mahkemelerin pandemi den dolayı geç olması sebebiyle bu süreci daha da hızlandıracak bir e-mahkeme platformu geliştirdik. Bu süreç yasaların el verdiği ölçüde gerçekleşecek. Bu iş dünyada da yapılmaya başlandı. Bizler de Türkiye olarak yapabiliriz. Gençlerimizin ortaya koyduğu bu sistem dünyadaki diğer dijital mahkemelerden çok daha farklı. Özellikle güvenlik açısında dünyada bizimle aynı noktada olan bir yazılım yok. Biz bu sistemi öncellikle kendimiz kullanacağız ama dünyanın diğer hukuk fakültelerinde de bunu sunacağız. Türkiye artık geri kalamaz. Türkiye yeni dünya düzenine bir an önce uymak zorundadır. Çünkü gençlerimizin kabiliyeti çok yüksektir" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi olan Görkem Kızıltaş ise nasıl yola çıktıklarını şöyle anlattı: "Biz siber güvenlik merkezinde genel olarak ülkemizdeki dijital ortamdaki güvenlik sıkıntılarını çözmek üzerine projeler ve araştırmalar yapıyoruz. Fakat pandemi sürecinde üç arkadaşım ile bu süreci nasıl daha olumlu geçirebiliriz diye düşündük. Düşünürken aklımıza görüntülü konuşma yapma geldi. Hastanın ve doktorun bir arada konuşacağı online bir dijital sistem yapmaya karar verdik. Bu süreçte hocalarımız bizlere çok yardımcı oldu. Bizlerde bunları bir eğitim platformuna dönüştürdük. En sonunda rektörümüz bize bu sistemi bir adalet sistemine çevirebileceğimizi söyledi.

Bizlerde yapmış olduğumuz bu uygulamayı bir adalet sistemine çevirip ara yüz geliştirdik. Yeni özellikler ekledik. Güvenli hale getirdik. Bu uygulamaya üç kişi başladık. Ama sonrasında ekibimize katılan arkadaşlarımız oldu. Uygulamamızın en önemli özelliği güvenli olması. Bizlerin yazmış olduğu her satıra ayrı ayrı güvenlik testi uyguladık. Geliştirmek istediğimiz çok fazla fikrimiz var. Örneğin mahkemede konuşulanları satır satır, kim ne söylüyorsa zabıt katibinin önüne aynı şekilde döküyor. Burada zabit katibini yapması gereken tek şey yüzde 95 oranında doğru olan bu kelimeleri düzeltmek oluyor. Hocalarımızın desteğiyle biz bu projemizi ilerlet ülkemize çok güzel işler daha yapmak istiyoruz."


- Çakmak

Kaynak: DHA

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