Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2)
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Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2)

TECAVÜZ İDDİASI Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

07.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:46
Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2)

TECAVÜZ İDDİASI 

'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Birlikte yaşadığı iki ev arkadaşını öldürüp, polise giderek teslim olan uyruklu Daşmurat Nazari'nin ilk ifadesinde, ev arkadaşlarının kendisine gece tecavüz ettiğini, bu yüzden onları uyurken boğazlarını keserek öldürdüğünü söyledi. Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,  

 


Kaynak: DHA
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