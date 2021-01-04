Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

04.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:05
Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

MALATYA'da, Hülya Y. (27) tartıştığı ev arkadaşı Makbule Y.'yi (27) bıçakla yaralayarak kaçtı.

MALATYA'da, Hülya Y. (27) tartıştığı ev arkadaşı Makbule Y.'yi (27) bıçakla yaralayarak kaçtı. Makbule Y., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 

Olay, sabaha karşı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Makbule Y. ve Hülya Y. arasında tartışma çıktı. Evdeki sorumlulukları nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hülya Y., mutfaktan aldığı bıçakla ev arkadaşı Makbule Y.'yi yaraladı. Hülya Y. kaçarken, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polislerin yaralı halde bulduğu Makbule Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan Makbule Y. taburcu edilirken, polis ev arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan Hülya Y.'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor.


Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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