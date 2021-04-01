Ev almak isteyen onlarca kişi dolandırıldı iddiası

Ev almak isteyen onlarca kişi dolandırıldı iddiası Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yapılan dairelerden ev sahibi olmak isteyen onlarca vatandaşın dolandırıldığı ileri sürüldü.

Ev almak isteyen onlarca kişi dolandırıldı iddiası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yapılan dairelerden ev sahibi olmak isteyen onlarca vatandaşın dolandırıldığı ileri sürüldü. Tüm borçlarını ödemelerine rağmen evlerini alamayan vatandaşlar, bir dairenin 3 farklı kişiye satıldığını ve dolandırıldıklarını iddia etti.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde dolandırıldıklarını iddia eden onlarca vatandaş, site önünde eylem yaparak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüm borçlarını ödemelerine rağmen tapularını alamayan vatandaşlar, evlerinin 3 farklı kişiye satıldığını ve yapımı tamamlanamayan dairelerin de parasının kendilerinden istenildiğini iddia etti. Site önünde eylem yapan vatandaşlar, "Bizlere 'merak etmeyin. Sizleri mağdur etmeyiz. İpotekler kaldırılacak.' dediler. Fakat verilen hiçbir vaat yerine getirilmedi. Evlerimiz banka tarafından icrada ve bizler parasını ödeyerek aldığımız evlerden çıkmak zorunda kalıyoruz. Suçlular dışarıda, bizler ise mağduruz. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

Eylem yaptılar

Savcılığa suç duyurusunda bulunmadan önce site önünde toplanan yaklaşık 30 aile sorunlarını dile getirdi. 2011 yılında siteden vadeli daire aldığını fakat, sonrasında kendisi adına daire için kredi çekildiğini iddia eden site sakini Ozan Akdoğan, "2011 yılında 2 yıl sonra teslim şartıyla daire aldım. 7 yılda bütün borcumu bitirdim, tapuyu alamadım. Bizden habersiz kredi çekildiğini öğrendik. 2 yıl önce bankada bizi evden çıkarttı. Başka ev verdiler, o da ipotekliymiş. Verilen eve de 15 gün önce icradan geldiler, oradan da çıkarttılar. Biz burada bu insanlara güvenmekle hatalıyız. Bunun cezasını çekiyoruz. Devletimizden tek istediğimiz burada bize bu mağduriyeti yaşatanlar insanların yanına bu kar kalmasın" diye konuştu.

Okul harçlıklarından biriktirerek daire sahibi olmak istediklerini fakat tüm borcu ödemelerine rağmen ev sahibi olamadıklarını söyleyen Havva Uzun da, "2010 yılında ben daha 10 yaşındayken bu daireleri ailemle birlikte aldık. Zamanında benim okul ihtiyaçlarımda da keserek, emek vererek bu daireleri aldık. Yıllar önce verdiğim emekler boşa gidiyor. Oturmayı da parasını da geçtik. Bizi mağdur edenler cezasını çeksin tek istediğimi bu" şeklinde konuştu.

"Hapse atılmalı"

Daireyi alan ağabeyinin şu anda bunalımda olduğunu belirten Yüşa Küçükyılmaz, "Mağdur olan abim, şu anda kendisi bunalımda. Yargıyı da kandırdılar. Kırmızı ışıkta geçmek suç bunların yaptıkları değil. Tapu parası da verdik. Devlet bu işi çözsün. Bu şahıslar hapse atılmalı. Biz mağduruz onlar sokaklarda geziyor" dedi.

"Eşimin bileziklerini satıp peşinat verdim"

Devlet büyüklerinin buradaki mağduriyeti çözmesini istediğini ifade eden Hakan Pamuk, "2010 yılında 115 bin TL'ye daire satın aldım. Eşimiz bileziklerini satıp parayı peşinat verdim, zamanla borcu bitirerek daireyi aldım. Tapuyu almaya gittiğimde üzerinde icralar olduğunu gördük. Bankaya benim dairemi ipoteklemişler. İstanbul'da büyük bir AVM'de büroları vardı. Bizi orada kandırdılar. Burayı lüks daire diye sattılar. 657 kişinin dairesi teslim edilmemiş. Burada herkes mağdur. Çerkezköy Belediye Başkanı, savcılık, bakanlık, Cumhurbaşkanlığı buraya el koysun, buradaki mağduriyeti çözmeye çalışsınlar" ifadelerini kullandı.

Evinin banka tarafından satılmak üzere olduğunu ifade eden bir diğer mağdur Ahmet Karaçimen, "2009'da evi aldım. 2013'te taşındım şu anda evim banka tarafından satılmak üzere, gidecek yerimiz de yok" dedi.

Müteahhitlerin bir daire 3 vurgun yaptığını söyleyen Abdullah Kaymaz, "Daireler üzerine kredi çekilmiş. Nitelikli bir dolandırıcılık var. Bir daire ile 3 vurgun yapmışlar. Parayı ödeyen kişi tapu sahibi değil, başkalarına satılmış" şeklinde konuştu.

Sonrasında yaklaşık 30 aile Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ