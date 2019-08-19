Ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar kül oldu

Ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar kül oldu

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kavaloluğu köyünde çıkan yangında ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar tamamen yanarak kül oldu.

19.08.2019 22:48
Ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar kül oldu

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kavaloluğu köyünde çıkan yangında ev, ahır ve içinde 5 ton buğday bulunan ambar tamamen yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadılar mezrasında Durmuş Tuna (83) ve oğlu Aslan Tuna'nın birlikte yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ahır ve ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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