Ev adreslerini artık "resimli bina" olarak tarif ediyorlar
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Ev adreslerini artık "resimli bina" olarak tarif ediyorlar

Mersin'in Toroslar ilçesindeki boyaları eskimiş 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eserinin resmedilmesi, bina sakinlerinin ev adresi tarifini de kolaylaştırdı.

Ev adreslerini artık
16.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:28

Mersin'in Toroslar ilçesindeki boyaları eskimiş 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eserinin resmedilmesi, bina sakinlerinin ev adresi tarifini de kolaylaştırdı.

Toroslar Belediyesinin iki yıl önce Akbelen Bulvarı'nda hayata geçirdiği "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında bu kez de Güneykent Mahallesi'ndeki Mersinli Ahmet Bulvarı'nda yer alan evlerin dış cepheleri için çalışma başlatıldı.

Projenin ikinci etabında ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından 35 yıllık bir apartmanın yıpranan cephesine "reprodüksiyon" işlemiyle dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eseri resmedildi.

Yapılan eserle çehresi değişen apartmanın duvarı, rengarenk bir görünüme kavuştu.

Ev sahiplerinin adreslerini "resimli bina" olarak tarif etmeye başladığı apartmanın "renkli" duvarı, bölgede yaşayan vatandaşların beğenisini topluyor.

"Bazıları 'Biz Frida'da oturuyoruz' diyor"

Ressam Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, Akbelen Bulvarı'nda uygulanan toplu konut binalarının renklendirilmesinin ardından, Güneykent Mahallesi'ndeki evlerin dış cepheleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

Projeyle yerli ve yabancı birçok dünyaca ünlü ressamın eserlerini duvarlara resmettiğini anlatan Hazar, "Duvarı tuval haline getirdim. Bir sanat galerisine, müzeye gidemeyen insanların ayağına sanat eserlerini getirmiş olduk. Herkesin bir gün yolu galeriden ya da müzeden geçmez ama sokaktan geçer." dedi.

Hazar, 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine Frida Kahlo'nun, "Ben ve Maymun" eserini çizdiğini belirterek, çalışmanın kısa sürede bölgenin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Evlerinin yıpranmış duvarlarını rengarenk görenlerin mutlu olduğunu aktaran Hazar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben eserin içerisine yorum katarak, ikinci maymunu da yaptım. Yaklaşık 3 haftamı aldı. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum, duvarlara canlılık katıyorum. Sanata uzak olan halkı sanatla buluşturuyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum, evlerin cehresi değişiyor. Çok büyük bir mutluluk. Akbelen Bulvarı bir açık hava müzesine dönüşmüştü, burası da açık hava müzesi olacak. Apartmanda oturan insanlar sanatın tanımını öğrenmeye başladı. Frida Kahlo'yu araştırıyorlar. Bazıları 'Biz Frida'da oturuyoruz' diyor."

"Adresimiz tek cümle; 'Frida'yı gördüğün binaya gel"

Apartman sakinlerinden Turgut Yılmazer, uzun yıllardır yaşadıkları evlerinin duvarını rengarenk görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Frida Kahlo'nun dünyaca ünlü bir ressam olduğunu öğrendiğini kaydeden Yılmazer, "Çalışma yapılmadan önce pek iç açıcı bir görüntü yoktu, binaya bir güzellik ve özellik geldi. Güzel bir çalışma oldu, çok teşekkür ediyoruz. Her gün bakıyoruz. Misafirlere evimizi tarif ederken 'Frida'lı binayı gördüğünde oranın 3. katına gel' diyorum. Adresimiz tek cümle; 'Frida'yı gördüğün o binaya gel." diye konuştu.

"Resmi anlatınca burayı hemen buluyorlar"

Apartman sakinlerinden Ahmet Erten de Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" eseriyle duvardaki görüntü kirliğinin önüne geçildiğini ifade etti.

Apartmanın yenilenen cephesinin güzel görüntüler oluşturduğuna dikkati çeken Erten, "Burada yaşayan herkes seviniyor. Projenin bitmiş hali harika oldu. Ben çok sevindim. Burası artık bir işaret ve adres gibi. Resmi anlatınca burayı hemen buluyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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