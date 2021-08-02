EÜTF ve EÜTF Hastanesinin Covid-19 Pandemi Raporu kitaplaştırıldı
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EÜTF ve EÜTF Hastanesinin Covid-19 Pandemi Raporu kitaplaştırıldı

EÜTF ve EÜTF Hastanesinin Covid-19 Pandemi Raporu kitaplaştırıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) ile EÜTF Hastanesi tarafından Covid-19 pandemisinin ilk bir yılına ilişkin eğitim ve sağlık hizmetlerine yönelik 2 ayrı rapor hazırlandı.

Kitaplaştırılan raporlar EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya tarafından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a takdim edildi. Pandemi sürecinde gerek eğitim hizmetleri gerekse sağlık hizmetlerinin bir an bile aksatılmadan üstün bir gayretle sürdürüldüğünü söyleyen Rektör Budak, "Olağanüstü bir fedakarlıkla bu dönemde aksaklık yaşanmamasında büyük emekleri olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hazırlanan raporlar gelecekte yaşanabilecek benzer durumlara karşı yol gösterici olacak" diye konuştu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi alan Covid-19 salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda yeni planlamalar ve uygulamalar hayata geçirildi. Ege Üniversitesi de bu süreçte gerek eğitim gerekse sağlık hizmetlerinin aksamaması için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde önemli çalışmalar imza attı. Göreve geldiği ilk andan itibaren Rektör Budak'ın Ege Üniversitesinin alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla gösterdiği çaba hem eğitimde hem de sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçti. Kampüste ve hastanede, teknolojik alt yapının yanı sıra, tıbbi cihaz, sarf malzeme yatırımları, borç yükünün ortadan kaldırılması gibi pek çok etken EÜ'nün pandemi sürecinde elini güçlendirdi.

COVİD-19 PANDEMİ RAPORU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) ve EÜTF Hastanesinde 11 Mart 2020 ve 1 Mart 2021 dönemleri arasında, fakülte ile hastanede yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin 2 ayrı "Covid-19 Pandemi Raporu" hazırlandı. Kitaplaştırılan raporlarda, Türkiye ve Ege bölgesinin önemli sağlık üslerinden biri olan EÜTF Hastanesinin pandemi sürecinde, aldığı önlemler, sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler, hayata geçirilen hasta ve çalışan odaklı yeni uygulamalar, kriz yönetimi, hastanedeki düzenlemeler gibi tüm birimlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Yine Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, eğitime yönelik düzenlemeler ve akademik faaliyetlerin aksamaması için ne gibi önlemlerin alındığına dair değerlendirmelerde bulunuldu.

REKTÖR BUDAK'A TAKDİM EDİLDİ

EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ile EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, kitaplaştırılan raporları EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a sundu. Pandemi sürecinin halen devam ettiğini hatırlatan Rektör Budak, "Son günlerde vaka sayılarındaki artışı yakından takip ediyoruz, aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlarımızın alması gereken önlemleri ihmal etmemesi gerekiyor. Ege Üniversitesi olarak pandemi sürecinde gerek eğitim hizmetleri gerekse sağlık hizmetlerinin bir an bile aksatılmadan büyük çaba harcadık. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olağanüstü bir fedakarlıkla bu dönemde aksaklık yaşanmamasında büyük emekleri olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tıp fakültemiz ve hastanemizdeki faaliyetlere ilişkin pandeminin ilk bir yılını kapsayacak şekilde hazırlanan rapor oldukça önemli bilgiler içeriyor. Bu raporlar gelecekte yaşanabilecek benzer durumlara karşı yol gösterici olacak. Pandeminin bir yıllık sürecinde, bir şekilde emeği geçen, bu kitabın hazırlanmasında, içindeki bilgilerin oluşmasına katkı sunan başta hekimler olmak üzere, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tüm akademik ve idari yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: Bültenler

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