EÜTF Hastanesi koronavirüs ile mücadelede önemli bir merkez
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› EÜTF Hastanesi koronavirüs ile mücadelede önemli bir merkez - Haberler
Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Ege, Güncel

EÜTF Hastanesi koronavirüs ile mücadelede önemli bir merkez

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

08.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:25
EÜTF Hastanesi koronavirüs ile mücadelede önemli bir merkez

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin en köklü ve en donanımlı tıp fakültesi hastanelerinden birisi olan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili önemli bir misyonu üstleniyor. Salgının ilk gününden bu yana tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız milli bir ruhla mücadelelerini sürdürüyorlar. Allah'a şükürler olsun ki bu süreçte üniversitemizde tedavi gören pek çok hastamızı taburcu ederek evlerine gönderiyoruz" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ciddi tedbirler alınarak başarılı bir şekilde uygulanırken bölgenin en kapsamlı hastanesine sahip olan Ege Üniversitesinde de Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde salgınla mücadelede hem tıbbi hem de hastalığın önlenmesi ve tedavisine yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor.Tüm çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Hastalığı-2019 Rehberi ve ulusal sağlık politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini vurgulayan Rektör Budak, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin ve dinamik önlemler aldı. Pek çok ülkeden daha hızlı hareket ederek alınan bu önlemleri güçlü bir şekilde hayata geçirdi. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi de bölgemizin en köklü ve donanımlı hastanesi olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde önemli bir misyonu üstleniyor. Bu mücadelede üniversitemiz hem insan kaynağı hem teknik donanımı hem de fiziki tüm imkânlarını seferber ediyor" dedi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "11 Mart 2020'deTürkiye'de ilk COVID-19 olgusu tanısı konduktan sonra Ege Üniversitesi Koronavirüs Komisyonunu (EGE-KOVKOM)oluşturduk ve komisyonumuz o günden itibaren salgına yönelik özel önlemleri içeren kararları almaya başladı.Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm halinde olan komisyonumuz, gece gündüz demeden sürekli görev yaparak anlık gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüm tedbirlerin alındığı hastanemizde pandemi kliniklerini ve karantina odalarını hazırladık.Yoğun bakım üniteleri sayımızı olası en kötü senaryolara göre dizayn ettik. Üniversitemizde; Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları servis ve yoğun bakımları ile Yanık Merkezi yoğun bakımları COVID-19 alanları kapsamına alındı, Acil Serviste salgın karşılamaya yönelik düzenleme yapıldı. Daha sonraki süreçlerde ihtiyaç belirlemesi nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Gastroenteroloji Servislerini de COVID-19 alanı kapsamına soktuk" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerine göre İstanbul'dan sonra en çok koronavirüs vakasının İzmir'de görüldüğünü ifade eden Rektör Budak, "İzmir, ülkemizin en büyük üç şehrinden biri. Doğal olarak da vaka sayısının yüksek görüldüğü bir il. Bölgenin en büyük hastanesi olan Üniversite Hastanemize de belirtilerle başvuranlar oluyor.Tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri titizlikle takip ediliyor. Hastanemizde ilk COVID-19 olgusu 18.03.2020 tarihinde tanı aldı. O tarihten bu yana hastanemize başvuran olgularımız var. Bizleri sevindiren ise bu olgularımızdan pek çoğunun tedavileri tamamlanarak evlerine dönmeleri oldu. Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek.Her gün yeni vakalar geldiği gibi aynı zamanda pek çok hastamızı da taburcu ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın Üniversitemize desteği sürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları var. Üniversitemiz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğumuz Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile COVID-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattık.Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 194 hemşire, 31 sağlık teknikeri ilave alım izni verildiğini de ifade etmek isterim" dedi.

Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz hastanesinde sağlık çalışanlarımız her bir vaka için canla başla mücadele ediyor. Mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza Ege Üniversitesi Ailesi adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu süreçten hem devletimiz hem de üniversitemiz güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Karar Antalya
Şu an buradasınız: EÜTF Hastanesi koronavirüs ile mücadelede önemli bir merkez - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 10:35:57. #1.15#
title