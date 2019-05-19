Eurovision Şarkı Yarışması'nda Madonna ve İzlanda'dan "Filistin" Protestosu
Eurovision Şarkı Yarışması'nda İzlanda "Filistin" yazılı bayrak göstererek İsrail'i protesto etti
İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayraklı protestolar damga vurdu. İzlanda'yı "Hatri? mun sigra" şarkısıyla temsil eden Hatari grubu, puanlar dağıtılırken Filistin bayraklarıyla ekranda göründü.
Hollanda'nın galibiyetiyle sonuçlanan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i protesto eden yalnızca "Filistin" bayraklı İzlanda ekibi değildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com