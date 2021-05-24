Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision hangi ülke kazandı?

Bu yıl 65. kez yapılan Eurovison şarkı yarışması Hollanda'da gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilen yarışmaya konuk olarak sadece negatif test sonucu olan 3 bin 500 kişi katıldı. Peki, Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision hangi ülke kazandı? Eurovision'da hangi ülke kaçıncı oldu? Ülkeler sıralaması nedir? tütrkiye kaçıncı oldu?

Bu yıl 65. kez yapılan Eurovison şarkı yarışması Hollanda'da gerçekleştirildi.Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilen yarışmaya konuk olarak sadece negatif test sonucu olan 3 bin 500 kişi katıldı. Peki, Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision hangi ülke kazandı? Eurovision'da hangi ülke kaçıncı oldu? Ülkeler sıralaması nedir? tütrkiye kaçıncı oldu? İşte detaylar haberimizde...

EUROVISION 2021 KİM KAZANDI?

Bu yıl 65. kez yapılan Eurovison şarkı yarışması Hollanda'da gerçekleştirildi. Ülkelerini temsil eden yarışmacılar günün sonunda yapılan puanlama ile elde ettikleri sıralamaları gördüler. İngiltere'nin 0 puanla sonuncu olarak hayal kırıklığı yarışmada bu kez bir rock grubu ipi göğüsledi.

Yapılan puanlama sonucunda İtalya'yı temsil eden Maneskin liderliğe oturdu. Rock grubunun ilk sırada yer almasıyla birlikte İtalya'ya birincilik geldi.

Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilen yarışmaya konuk olarak sadece negatif test sonucu olan 3 bin 500 kişi katıldı.

İtalya'yı temsil eden Maneskin toplamda 524 puan toplamayı başardı.Fransa'yı temsil eden Barbara Pravi ise 499 puanla ikinci sırada yer aldı.

Azerbaycan bu yıl Mata Hari şarkısıyla katıldığı yarışmada 65 puan toplayarak 20. sırada yarışmayı tamamladı.

2021 EUROVISION ÜLKELER SIRALAMASI

1) İtalya 524

2) Fransa 499

3) İsviçre 432

4) İzlanda 378

5) Ukrayna 364

6) Finlandiya 301

7) Malta 255

8) Litvanya 220

9) Rusya 204

10) Yunanistan 170

11) Bulgaristan 170

12) Portekiz 153

13) Moldova 115

14) İsveç 109

15) Sırbistan 102

16) Güney Kıbrıs 94

17) İsrail 93

18) Norveç 75

19) Belçika 74

20) Azerbaycan 65

21) Arnavutluk 57

22) San Marino 50

23) Hollanda 11

24) İspanya 6

25) Almanya 3

26) Britanya 0