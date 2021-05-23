Eurovision'u kazanan İtalyan grubun hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
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Eurovision'u kazanan İtalyan grubun hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Eurovision'u kazanan İtalyan grubun hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fransa ve İsviçre'yi geride bırakarak Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan İtalyan grubun hakkındaki bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bu sene Eurovision Şarkı Yarışması'nda Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı.

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği 'Voila' adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in 'Tout l'Univers' adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in birkaç yıl öncesine kadar şarkılarını sokaklarda söylediği ortaya çıktı. İtalya'da sokak şarkıcılığı yapan grup, hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıkmış oldu. Maneskin grubu, İtalya'da sokak şarkıcılığı yaptığı dönemde de seviliyordu.

Eurovision'u kazanan İtalyan grubun hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Eurovision'u kazanan İtalyan grubun hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Eurovision'u kazanan İtalyan grubun hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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