Eurostat: Avrupa Birliği genelinde kadın çalışanlar erkeklerden daha az kazanıyor
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BBC

Eurostat: Avrupa Birliği genelinde kadın çalışanlar erkeklerden daha az kazanıyor

09.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:47
Eurostat: Avrupa Birliği genelinde kadın çalışanlar erkeklerden daha az kazanıyor

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) araştırması, birlik üyesi ülkelerin tümünde, iş pazarında kadınlara yönelik eşitsizlik devam ettiğini gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) araştırması, birlik üyesi ülkelerin tümünde, iş pazarında kadınlara yönelik eşitsizliğin devam ettiğini gösterdi. Araştırmaya göre AB genelinde kadın çalışanların saatlik ücretleri, erkeklere kıyasla yüzde 14,1 daha az.

Eurostat'ın, "cinsiyete dayalı ücret farkı" araştırmasına göre, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı en fazla olduğu ülkeler sıralamasında Estonya, Litvanya, Avusturya ve Almanya başı çekiyor.

Bu ülkelerdeki kadın çalışanlar, erkek meslektaşlarına göre saatte ortalama yüzde 20 daha az kazanıyor.

2019 yılı rakamlarına göre Estonya'da cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 21,7, Litvanya'da yüzde 21,2, Avusturya'da yüzde 19,9, Almanya'da ise yüzde 19,1 olarak saptandı.

Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğinin en az olduğu ülkeler sıralamasında ise, Lüksemburg, Romanya, İtalya, Belçika ve Slovenya ilk beş sırada. Lüksemburg, yüzde 1,3'lük ücret farkı ile AB üyeleri arasında en iyi durumdaki ülke.

İlerleyen yaşlarda ücret dengesizliği artıyor

Eurostat'a göre, iş gücü piyasasına yeni giren genç kadın ve erkekler arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkı daha düşük. Başlangıçta AB ülkelerindeki 20'li yaşlardaki kadın çalışanlar, erkeklere göre yüzde 2,3 daha az kazanıyor.

Ancak ilerleyen yaşlarda bu ücret dengesizliği giderek artıyor. 55-64 yaş aralığındaki kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı yüzde 20'nin üzerine çıkıyor.

Araştırmaya göre bunun nedenlerinden, kadınların hamilelik ve çocuk bakımı nedeniyle çalışma yaşamlarının daha sık kesintiye uğruyor olması. Çoğu heteroseksüel çift arasında, çocuğa bakmak için evde kadınlar kalıyor. Bu da kadınların iş gücü piyasasında yüksek pozisyonlara ulaşmasını zorlaştırıyor.

Birçok Avrupa ülkesinde, iş yaşamında kadının yeri ile ilgili geleneksel bakış açısı birbirine benzer durumda. Örneğin Hollanda'da her üç kişiden biri, kadınların çocuk bakmaya daha uygun olduğunu düşünüyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, bu görüşü savunanlar, ağırlıklı olarak erkekler. Üstelik bu rakamlar son 20 yıldan bu yana hiç değişmedi.

Hollanda İstatistik Kurumu Baş Ekonomisti Prof. Dr. Peter van Mulligen'e göre erkekler, tam zamanlı çalışmanın geleneksel olduğu daha yüksek maaşlı sektörlerde yer alıyor. Kadınlar ise yarı zamanlı çalışmanın daha yaygın olduğu sağlık ve eğitim gibi mesleklerde çoğunlukta.

Hollandalı uzman, çocuk bakımının daha kolay ve ucuz hale getirilmesi durumunda, kadınların iş yaşamının daha az kesintiye uğrayacağı ve erkeklerle aralarındaki ücret farkının dengelenebileceğini düşünüyor.

BBC
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