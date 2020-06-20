Eurosport'un konuğu Novak Djokovic #2: Yeni sezonun dönüşüne dair neler düşünüyor? *Mats Wilander ile Alex Corretja'nın yaptığı bu röportaj, üç bölüm hâlinde Eurosport Türkiye'nin internet sitesinde yayımlanacaktır.

*Mats Wilander ile Alex Corretja'nın yaptığı bu röportaj, üç bölüm hâlinde Eurosport Türkiye'nin internet sitesinde yayımlanacaktır.

Çok heyecanlıyım! Gerçekten de çok heyecanlıyım. Kortlara dönmek ve Amerika ile Fransa'da yer almak güzel olacak. Tek isteğim, tenis ekosisteminin en sağlıklı bir şekilde devam etmesi.

Tenisten uzak kaldığımız dönemde hem fiziksel hem mental hem de maddi anlamda birçok sıkıntı yaşandı. Kortlara dönmek için dua ediyorduk.

Amerika'daki koronavirüs vakalarının yüksek olmasından endişeleniyordum. Fakat onların sunduğu proje akla yatkın. İşimizi yapacağız. Rekabet edeceğiz. Zaten günün sonunda yapmamız gereken de bu! Tenisi seven profesyoneller olarak kurallara uyacağız. Güney Amerika'daki seyahat kısıtlamaları ve birkaç karantina kuralı bizi zorlayacak fakat burada sağlığımız söz konusu.

İlk turnuvamıza iki ay uzaklıktayız. Washington/Cincy sonrasında Amerika Açık olacak. Umarım oraya katılmayı hak eden her tenis oyuncusu beklentilerinin karşılığını alır. Çünkü büyük bir emek sarfedilecek, her zamanki gibi.

Seyahatlerdeki zorluklara bir örnek vermem gerekirse, mesela JFK Havalimanı'na indikten sonra test olup birkaç saat bekleyeceğiz. Oraya biraz daha geç gideceğimiz düşünüldüğünde işler zorlaşacak fakat ATP ve USTA'nın iyi bir çözüm bulacağına eminim.

Umalım ki gelecek iki ayda hiçbir olumsuz durum yaşanmasın ve işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim.