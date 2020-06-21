Eurosport ekranlarında bir ilk yaşanacak! Snooker organizasyonlarının bir numaralı durağı olan Eurosport, yeni gelişmeler sunmaya devam ediyor.

Snooker organizasyonlarının bir numaralı durağı olan Eurosport, yeni gelişmeler sunmaya devam ediyor.

31 Temmuz ile 16 Ağustos'ta Sheffield'da düzenlenecek olan Dünya Snooker Şampiyonası'nın katılımcıları Eurosport ekranlarında belirlenecek.

Sheffield'daki İngiliz Spor Enstitüsü'nda yapılacak olan Dünya Snooker Şampiyonası Elemeleri, 21 ile 28 Temmuz tarihleri arasında Eurosport ve Eurosport Player'dan yayınlanacak. Böylece ilk kez Dünya Snooker Şampiyonası Elemeleri, Eurosport ekranlarında yer alacak.

Dünya sıralamasında ilk 16'da yer alan isimler elemelere katılmayacak. 17 ile 128. sıralarda yer alan isimler, 11 frame üzerinden oynanacak olan maçlarda boy gösterecekler. Maçlar saat 15:30 ile 21:00 arasında oynanacak.