"EUROPOL'un tespitleri bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır"
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"EUROPOL'un tespitleri bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahse konu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

25.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:35

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahse konu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yapılan atıflar hakkındaki soru üzerine, "EUROPOL tarafından yayımlanan AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 yılı Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığına dikkat çekilmekte, bu kapsamda başta finansman olmak üzere propaganda ve eleman temini faaliyetlerine devam ettikleri kaydedilmektedir" dedi.

Aksoy, "Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahse konu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle ilgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı işbirliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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