Europol'ün Fransa merkezli 3 ülkedeki operasyonunda göçmenleri zorla çalıştıran 38 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), 3 ülkede düzenlenen operasyonda Moldovalı işçileri Fransa'da zorla çalıştıran 38 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre Fransa, Romanya ve Moldova polisi, Fransa'da göçmenleri zorla çalıştıran şebekeye ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 kişi Fransa'da, 3 kişi Romanya'da, 7 kişi Moldova'da toplam 38 kişi gözaltına alındı.

Şebekenin, pasaportlarına el koydukları Moldovalı göçmen işçileri sahte Romanya kimliği ve ehliyetiyle Fransa'da çalıştırdığı kaydedildi.

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlarına da karışan şebekenin bu yolla yaklaşık 14 milyon avro gelir elde ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 51 adreste yapılan aramalarda 19 araç, 2 jet ski, 100 bin avro nakit para ve çok sayıda silah ele geçirilirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger