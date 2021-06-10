Europol'ün EURO 2020 için oluşturduğu özel ekipte Türkiye'den uzmanlar da yer alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Europol'ün EURO 2020 için oluşturduğu özel ekipte Türkiye'den uzmanlar da yer alacak

Europol'ün EURO 2020 için oluşturduğu özel ekipte Türkiye'den uzmanlar da yer alacak
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) boyunca Avrupa'da kamu güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'den emniyet görevlilerinin de bulunduğu özel bir ekip kurduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) boyunca Avrupa'da kamu güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'den emniyet görevlilerinin de bulunduğu özel bir ekip kurduğunu açıkladı.

Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 ülkeden 40 uzmanın katılımıyla oluşturulan ekip, EURO 2020 sürecinde kamu güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacak.

Türkiye'den emniyet görevlilerinin de yer alacağı özel ekip, siber suçlar, terörizm, bahis, şike gibi suçların yanı sıra taklit ürün satışı ve sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu gibi sahtecilik faaliyetlerini önlemeyi amaçlıyor.

Hollanda Polisi'nin koordinasyonunda, Europol Uluslararası Polis Koordinasyon Merkezi'nin (IPCC) altında görev yapacak özel ekibin, turnuvanın gerçekleşeceği ülkelerdeki emniyet birimleri arasındaki koordinasyonu hızlandırması hedefleniyor.

Europol Direktörü Catherine de Bolle, konuya ilişkin açıklamasında, "EURO 2020'de 24 milli takımın Avrupa'nın 11 farklı şehrinde maç yapacak olması güvenlik alanındaki iş birliğini çok daha önemli hale getirdi." ifadelerine yer verdi.

Europol Uluslararası Polis Koordinasyon Merkezi'nin başında bulunan Max Daniel ise "Önceki tecrübelerimiz farklı ülkelerden emniyet birimleri arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımının kamu güvenliği açısından çok önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, tarihinde ilk kez 11 farklı ülkede yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Kısmi güneş tutulması başladı
Kısmi güneş tutulması başladı
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hasibe Eren Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Europol'ün EURO 2020 için oluşturduğu özel ekipte Türkiye'den uzmanlar da yer alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 19:27:45. #1.13#

title