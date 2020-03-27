Europol'e göre Covid-19'a rağmen yolsuzluk, hırsızlık ve siber suçlarda artış var Emniyet İşbirliği Avrupa Birliği Ajansı Europol'ün bugün yayımladığı raporda koronavirüs salgınına rağmen suç oranının düşmediğini bildirildi.

Emniyet İşbirliği Avrupa Birliği Ajansı Europol'ün bugün yayımladığı raporda koronavirüs salgınına rağmen suç oranının düşmediği ortaya çıktı. Europol suç örgütlerinin duruma göre farklı yöntemler kullanarak hareket ettiğini belirtiliyor. Raporda, yolsuzluk, hırsızlık ve siber suçlarda koronavirüsün dünyaya hızla yayıldığı bir dönemde artış olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, koronavirüs krizinin başından bu yana sahte maske, el temizleme jeli ve ilaçların satışlarında yolsuzluk konusunda artış gözlemlendiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com